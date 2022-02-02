В ОГА объявили конкурс на должность руководителя Николаевского национального академического театра драмы и музыкальной комедии.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте ведомства.

Ответственным за проведение процедуры назначили вице-губернатора Юрия Гранатурова. В комментарии Шиповнику он рассказал, что срок действия с предыдущим директором учреждения Николаем Берсоном уже истек.

— Просто пять лет прошло, все банально. Согласно действующему законодательству контракт нельзя продлевать без объявления о проведении конкурса. Конечно, Николай Берсон — такое имя, я считаю, мало кто сможет с ним сравниться. Это мое мнение как николаевца, не более, — поделился Юрий Гранатуров.

Кроме того, по его словам, летом 2022 года истекает срок действия контракта с руководителем Николаевского академического художественного русского драматического театра Артемом Свистуном, который исполняет свои обязанности с июня 2017 года. Также заканчивается контракт с директором Областного дворца культуры Марией Добкиной, работающей на должности с января 2006 года.

Напомним, новый главный режиссер Николаевского русдрама Евгений Курман поделился планами организовать в древнегреческом поселении Ольвия «политворческого пространства».