На фоне угрозы новых хакерских атак на госучреждения Украины Минобороны Литвы готово предоставить ей в помощь Силы быстрого киберреагирования.

Об этом сообщил замглавы ведомства Маргирис Абукявичюс, пишет «Новое время».

Данный проект уже является признанным ресурсом в области безопасности Евросоюза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины.

— Задействование этих сил для поддержки общих миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера — Украины, поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям, — подчеркнул Маргирис Абукявичюс.

Команда по кибербезопасности состоит из экспертов шести стран, участвующих в проекте — Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в 2022 году присоединится еще и Словения.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.