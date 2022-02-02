На фоне угрозы новых хакерских атак на госучреждения Украины Минобороны Литвы готово предоставить ей в помощь Силы быстрого киберреагирования.
Об этом сообщил замглавы ведомства Маргирис Абукявичюс, пишет «Новое время».
Данный проект уже является признанным ресурсом в области безопасности Евросоюза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины.
— Задействование этих сил для поддержки общих миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера — Украины, поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям, — подчеркнул Маргирис Абукявичюс.
Команда по кибербезопасности состоит из экспертов шести стран, участвующих в проекте — Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в 2022 году присоединится еще и Словения.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.
На фоне угрозы новых хакерских атак на госучреждения Украины Минобороны Литвы готово предоставить ей в помощь Силы быстрого киберреагирования.
Об этом сообщил замглавы ведомства Маргирис Абукявичюс, пишет «Новое время».
Данный проект уже является признанным ресурсом в области безопасности Евросоюза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины.
— Задействование этих сил для поддержки общих миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера — Украины, поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям, — подчеркнул Маргирис Абукявичюс.
Команда по кибербезопасности состоит из экспертов шести стран, участвующих в проекте — Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в 2022 году присоединится еще и Словения.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.