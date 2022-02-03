Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом, пишет Интерфакс.

— Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь, — говорится в сообщении.

Указано, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

— По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России, — добавляют в сообщении.

Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.