В четверг, 3 февраля, между Киевом и Анкарой будет подписано соглашение о строительстве в Украине завода по производству разработанных Турцией многоцелевых боевых беспилотников Bayraktar.

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет «Новое время».

— Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере военных технологий… После подписания мы направим его на ратификацию в Верховную Раду. Одним из наполнений этого соглашения будет строительство завода Bayraktar – эти беспилотные летательные аппараты будут изготавливаться именно в Украине, — заявил он.

По словам Алексея Резникова, в Украине также будет создан учебный центр, который будет готовить операторов для управления этими БПЛА.

Глава Минобороны также отметил, что, согласно решению турецкой компании, следующее поколение беспилотников Bayraktar будет использовать уже украинские двигатели производства Мотор Сич.

Ранее сообщалось, что турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА и научно-исследовательский центр, специализирующийся на аэрокосмических проектах.