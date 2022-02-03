За прошлый год контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила десятки попыток нелегальной переправки за границу отечественной военной продукции и товаров двойного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские контрразведчики предотвратили более 60 нарушений закона в ходе международных товарных передач оборонного значения на общую сумму почти 800 миллионов гривен.

Также по материалам СБУ осудили 36 организаторов преступных схем, угрожающих государственной безопасности страны.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в апреле 2021 года контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз за границу технологического оборудования для военных кораблей на Николаевщине. Участники схемы планировали переправить товары двойного назначения иностранным заказчикам под видом гражданской продукции.

Напомним, накануне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.