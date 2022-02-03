Глава фракции партии «Слуга Народа» в областном совете Игорь Кич рассказал о ходе реконструкции Галициновской школы I-III степеней в рамках программы «Велике Будівництво».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

— В прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления и т.д. Источники финансирования – субвенция «Спроможна школа» и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет более 74 миллионов гривен, – прокомментировал Игорь Кич.

На сегодняшний день уже установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора.

Продолжается монтаж в спортзале школы: перекрытие для вентиляционного оборудования, разведение сетей электроснабжения и утепление кровли над помещением.

По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа»