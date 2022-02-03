Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал наиболее вероятный сценарий боевых действий на территории Украины и опубликовал карту размещения российских войск возле украинских границ.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что всего в непосредственной и относительной близости от границ Украины на 2 февраля зафиксировано 87 российских военных баз. В том числе 63 стационарных постоянно действующих военных базы, большинство из которых были созданы, расширены и модернизированы после начала вторжения РФ в Украину в 2015−2021 годах (на карте они обозначены красными ромбами, данные на основании фиксации всех военных баз ВС РФ, которые обнаружены по спутниковым снимкам). 24 базы являются новыми (желтые круги), временными, и развернуты, начиная с ноября 2021 года. В том числе среди этих новых — шесть баз развернуты в течение последней недели. Подавляющее их количество находится в Крыму.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал следующие выводы по обстановке:

1. Россия продолжает военную демонстрацию у границ Украины, и численность развернутых сил превышает численность российских войск у наших границ в 2014 году и в апреле 2021 года. Развертывание происходит на максимально широком фронте вдоль всей границы с Украиной и на территории Беларуси под легендой длительных маневров.

2. Действия российских войск угрожающие, но чтобы вывести эти силы с баз и перейти в наступление, противнику понадобилось бы как минимум несколько дней. Такое угрожающее приближение будет заранее замечено нашей разведкой и разведкой НАТО и мы получим предупреждение заблаговременно. С каждым днем неторопливого сосредоточения российских войск в этих действиях становится все больше политической демонстрации. Но это не значит, что происходит чисто игра, потому что для того, чтобы эта игра превратилась в кровь, нужно очень немного усилий.

3. Опасность состоит не только в том, что Путин проводит демонстрацию. Опасность еще и в том, что Россия отработала в апреле 2021 года развертывание соединений быстрого реагирования из состава, например, воздушно-десантных войск, которые не участвуют в этом развертывании. А сейчас Россия отрабатывает развертывание своих соединений из Сибири и Дальнего Востока. То есть отдельные компоненты совместно отрабатывают выполнение нападения на Украину и при необходимости могут применяться одновременно.

4. Если анализировать это не как политическое давление, а как подготовку к реальному военному вторжению, это похоже на маскировку противником направления сосредоточения основных усилий. Противник пытается привлечь внимание и растянуть наши силы прикрытия, чтобы облегчить действия на выбранном направлении. Реакция НАТО показывает, что добиться оперативной внезапности российская армия не может. Но тактическая внезапность на отдельных локальных направлениях может быть достигнута.

5. Исходя из контуров развертывания наиболее опасным для наступательных операций ВС РФ был и остается фронт на Донбассе. Как с политической, так и с военной точки зрения, локальные удары на Донбассе могут рассматриваться как желаемый для РФ сценарий силовой эскалации в том случае, если попытки оказать политическое давление окончательно провалятся. Для таких локальных ударов не нужно заранее создавать большую группировку. Силы противника, заранее развернутые и усиленные двумя новыми военными лагерями, в локальных операциях уже создали необходимую инфраструктуру, и могут накапливаться на прифронтовых рубежах скрыто. Поэтому больше внимания все так же требует именно фронт на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования «вернуть их в казармы» рассматриваться не будут.