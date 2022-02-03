В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США, помощь пришла 3 февраля.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

— Седьмая «птичка» приземлилась в Борисполе. На этот раз — 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное — это не конец! Дальше будет, — написал министр.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несколько дней назад посетил Украину. Он заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.