Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» объявил торги на покупку автомобиля Toyota Camry Hybrid с ожидаемой стоимостью в 1,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, автомобиль должен быть не позже 2022 года выпуска белого, черного или серого цветов. Среди характеристик автомобиля также указаны:

подогрев руля и передних сидений;

регулировка высоты передних сидений;

мультимедийная система с сенсорным дисплеем;

сенсоры парковки угловые передние и задние;

система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками;

система оповещения о съезде с полосы движения.

Срок лизинга по договору составляет три года. Лизингодатель обязуется застраховать автомобиль за свои средства на условиях КАСКО в период действия договоренностей.

В документации обозначаются страховые суммы:

при ущербе, нанесенном имуществу потерпевших – 130 тысяч гривен на одного человека;

при угрозе жизни и здоровью потерпевших – 260 тысяч гривен на одного человека.

Стоит отметить, что на сегодняшний день идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 22 февраля 2022 года.

Напомним, государственное предприятие «Агентство местных дорог Николаевской области» собирает приобрести два автомобиля 2021 года выпуска за 1 миллион гривен.