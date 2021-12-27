Госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное в этом году губернатором Виталием Кимом, собирает приобрести два автомобиля 2021 года выпуска за 1 миллион гривен.

Как пишут НикВести, торги Агентство объявило 22 декабря. Аукцион запланирован на 10 января.

В тендерной документации речь идет о двух Реugeot 301 2021 года выпуска или их эквиваленте.

Автомобили должны иметь передний привод, объем двигателя не больше 1587 см3, диски не меньше R16, экологический класс безопасности — не меньше 5. Они должны быть оборудованы антиблокировочной системой тормозов, электронной системой стабилизации, круиз-контролем, электроусилителем руля, иммобилайзером, пакетом курильщика, подогревом передних сидений и т.д.

Напомним, в феврале этого года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о создании неприбыльного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области». Этому ГП Виталий Ким решил передать функции, которые раньше выполняло Управление инфраструктуры.

В марте он заявил, что благодаря работе «слуг народа» через два года в Украине не останется дорог, которые нужно ремонтировать.

Также он утверждал, что «Агентство местных дорог» создали, чтобы «оперативней работать с тендерами и легче их контролировать».

Напомним, департамент финансов Николаевского городского совета приобрел люксовый автомобиль Infinity QX30 с кожаным салоном и панорамным люком.

Также сообщалось, что ЧАО «Николаевская ТЭЦ» купила гибридный автомобиль Toyota Camry почти за миллион гривен.