Департамент финансов Николаевского городского совета за две недели до конца года приобрел автомобиль Infinity QX30 с кожаным салоном и панорамной крышей.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок Prozorro и веб-портале использования публичных средств.

В торгах принял участие официальны дилер Toyota в Сумской области «Артмотор» и Toyota-центр Николаев «Кит-Н».

В результате рассмотрения предложений, победителем стало ООО «Кит-Н», с которым департамент подписал договор на 695 тысяч гривен.

В тендерной документации указано, что автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года. Приобретённый автомобиль должен быть серого цвета с кожаным салоном, климат-контролем и люком с панорамной крышей. Среди требований указано, что транспортное средство должно быть оснащено сигнализацией, подушками безопасности, антиблокировочной тормозной системой, электронной системой распределения тормозных усилий и системой динамической стабилизации автомобиля. В требованиях также указано наличие многофункционального TFT-дисплея, системы выбора режимов вождения и мультифункциональный руль.

Ранее сообщалось, что ЧАО «Николаевская ТЭЦ» купила гибридный автомобиль Toyota Camry почти за миллион гривен.

Напомним, что по состоянию на 3 декабря Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год, что составляет всего 46,5% от общей суммы.

Напомним, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В то же время глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.