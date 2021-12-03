Общая сумма внесенных чиновником мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен

Соответствующие предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022 есть в распоряжении редакции НикВести.

В частности, депутатам предлагают направить Управлению образования 299 миллионов 503 тысячи гривен на продукты питания, противопожарные меры и подвоз учеников; Управление здравоохранения может получить 61 миллион 454 тысячи гривен на медикаменты и страхование работников медицины от коронавируса; Департамент труда и социальной защиты населения – 84 миллиона 729 тысяч гривен; Управление культуры может получить 61 миллион 203 тысячи гривен на содержание учреждений культуры и проведение фестивалей, а Управление спорта – 47 миллионов 202 тысячи гривен на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований по олимпийским видам спорта, содержание и финансовая поддержка спортивных сооружений.

Депутатам также предлагают направить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства из спецфонда 682 миллиона 583 тысячи гривен. Эти средства планируют потратить на капитальный ремонт жилого фонда, обустройство детских площадок, восстановление внутриквартальных проездов и ремонт городских дорог. 10 миллионов 828 тысяч гривен хотят направить на троллейбусную линию в Корабельный район, 5 миллионов гривен на реконструкция сквера «Николаевский» и 2 миллиона гривен на реконструкция сквера «Манганариевский».

Департаменту энергетики, энергоэффективности и внедрения инновационных технологий предлагают направить 52 миллиона 529 тысяч гривен на реконструкцию с термосанацией зданий больниц, детских садов и школ. Среди них – Николаевская общеобразовательная школа №1 имени Олега Ольжича, на которую предусматриваются средства в размере 7 миллионов 500 тысяч гривен.

Управлению капитального строительства депутатам предлагают направить 139 миллионов 949 тысяч гривен. В частности, 10 миллионов гривен на корректировку проекта строительства нового детского сада в микрорайоне Северный, 24 миллиона гривен на реконструкцию детского сада №75. Ещё 1 миллион гривен предлагается направить на ремонт отопительной системы и частичное утепление фасада спортивной школы «Надежда». 10 миллионов 500 тысяч гривен предусмотрено на разработку проекта строительства тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе, 3 миллиона гривен – на проект реконструкции понтонного пешеходного моста, 5 миллионов гривен – на строительство уличных сетей водоснабжения в микрорайоне Варваровка и 3 миллиона гривен – на реставрацию фасада исполнительного комитета горсовета Николаева.

Депутатам также предлагают направить Департаменту архитектуры и градостроительства 7 миллионов 689 тысяч гривен; Управлению государственного архитектурно-строительного контроля – 994 тысячи гривен; Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций – 14 миллионов 495 тысяч гривен; Управление коммунального имущества – 676 тысяч гривен; Департаменту по предоставлению административных услуг – 3 миллиона 189 тысяч гривен; Управлению земельных ресурсов – 2 миллиона 249 тысяч гривен; Департаменту финансов предлагается направить 1 миллион 50 тысяч гривен и Департаменту противодействия коррупции – 2 миллиона 341 тысяча гривен.

Что касается администраций районов, то Заводский район может получить 35 миллионов 786 тысяч гривен, Корабельный район – 34 миллиона 840 тысяч гривен, Ингульский район – 33 миллиона 115 тысяч гривен, Центральный район – 36 миллионов 518 тысяч гривен из специального фонда бюджета Николаева.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.