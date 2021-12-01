Артем Ильюк

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета. На вопрос о том, существует ли возможность провести сессию без городского головы, Артем Ильюк отметил, что такие механизмы есть.

— Технические и юридические возможности, безусловно, есть. Но, насколько я видел, из аппарата присылали нам распоряжение, подписанное городским головой Сенкевичем Александром Федоровичем. Если он собирается созывать сессию, то вести ее должен он. Есть несколько вариантов, когда вести сессию может секретарь городского совета. Первый вариант, это когда городской голова издает распоряжение, которым передает ему полномочия. То есть секретарь городского совета исполняет обязанности. И тогда секретарь может собирать сессию. Второй вариант, если депутаты обращаются по проведению внеочередной сессии, но мэр не собрал ее, тогда секретарь городского совета может собрать. И есть еще один вариант в крайнем случае. Если мэр самоустранился, и подходят сроки проведения сессии. А я напомню, что у нас земельные вопросы должны рассматриваться раз в месяц, тогда секретарь городского совета, по сути, может провести сессию. Но в данном контексте, если городского головы вдруг не будет, он должен издать распоряжение о том, что он поручает обязанности секретарю городского совета, — сказал Артем Ильюк.

Глава фракции «ОПЗЖ» Артем Ильюк также акцентировал внимание на том, что в любом случае, нужно четко соблюсти законодательство, чтобы никто не мог оспорить решения сессии.

— У нас впереди бюджет, изменения в бюджет. Это важные вопросы. И их надо принимать сегодня, — отметил он.

По словам депутата, чиновники до сих пор не представили проект бюджета. Однако, невзирая на это, по мнению Артема Ильюка, депутатский корпус должен проголосовать за него. Он объяснил это рисками того, что Верховная Рада и Кабмин могут лишить местные бюджеты части доходов.

— Никто никому ничего не представлял. Все идет по классической схеме, как всегда. Новые депутаты сегодня очень обеспокоены этим вопросом. Я, как человек, котрый избирался уже пять разных созывов, привык к такой постановке вопроса и тенденции. Но я смотрю сегодня на другие вещи. Ни один чиновник, ни секретарь горсовета не выходил на меня как на руководителя фракции, чтобы объяснить, рассказать, представить и показать бюджет. Но я как человек с опытом понимаю, что сегодня самое главное защитить финансы города, защитить горожан и защитить городской бюджет. Если в прошлом году мы принципиально стояли на позиции, что таких подходов не может быть, то сейчас мне хочется их (чиновников, — прим.) по-отечески немножко похлопать по одному месту. Но я понимаю, что главная угроза сегодня для местного самоуправления, городских бюджетов, горожан — это то монобольшинство в Раде и Кабмин, которые продуцируют законы, все глубже и глубже залезающие в карман бизнесу, горожанам и очень сильно в органы местного самоуправления. Я вижу тенденцию забрать у нас деньги. И были уже такие предпосылки, законопроекты. И сегодня принят один в том числе — 5600. Не все еще понимают, бизнесмены, люди, но он всех коснется, — сказал он.

Артем Ильюк добавил, что большая часть депутатов из фракции «ОПЗЖ» поддерживает его позицию.

— Я говорил с фракцией, большинство абсолютно поддерживает. Да, мы будем очень сильно чиновников «трепать» за их подход к формированию бюджета, но мы понимаем, что его нужно однозначно проголосовать, потому что могут забрать деньги. Я был народным депутатом, и мы все время пытались «тащить» из госбюджета в город. А теперь депутат какой-то школе поможет, напишет десять статей об этом, а при этом из Кабинета Министров и монобольшинство может забрать столько денег у городских бюджетов, что все их субвенции — просто пшик. Поэтому наша фракция и большинство депутатов понимают, что нужно защитить наш бюджет и не дать возможность Кабмину залезть в карман горожанам, — сказал он.

Депутат отметил, что в этом году затягивать с принятием бюджета нельзя, его нужно защитить «приняв решение любым способом».

— Если в прошлом году я видел, что не будет проблем, если мы будем жить какое-то время по одной двенадцатой, согласуем все сначала, так как депутатский корпус был новый, то сегодня я понимаю, что нам нужно защитить наш бюджет, в том числе бюджет развития, любым способом приняв решение. И тогда уже находить точки соприкосновения, но не дать возможность Кабмину забрать у нас деньги, — резюмировал он.

Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.