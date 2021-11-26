Городской голова Николаева Александр Сенкевич созвал очередную сессию горсовета на 14 декабря.

Соответствующее распоряжение городской голова подписал сегодня, 26 ноября.

Начало заседания запланировано на 12:00.

На рассмотрение депутатов выносятся земельные, бюджетные и текущие вопросы.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская напомнила, что вскоре завершится срок действия ряда важных городских программ. Она потребовала, чтобы чиновники мэрии Николаева как можно скорее представили депутатам проекты новых программ — до принятия бюджета города на 2022 год.

Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на следующей неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская.

Так он отреагировал на возмущения Татьяны Домбровской по поводу того, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.