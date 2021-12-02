Татьяна Домбровская

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.

Татьяна Домбровская считает, что если мэр не сможет присутствовать на сессии, ее должен провести секретарь горсовета Дмитрий Фалько, поскольку там должны рассматривать важные вопросы.

— Если там есть неотложные и важные для города вопросы, безусловно, надо сессию проводить. Конечно, это должен сделать секретарь, в связи со сложившейся ситуацией, — сказала депутат.

Также она отметила, что не будет голосовать за бюджет Николаева на следующий год, если до вынесения на сессию чиновники не согласуют проект с депутатами. Татьяна Домбровская добавила, что не понимает глав фракции, которые закрывают глаза на игнорирование депутатского корпуса.

— По поводу бюджета так никто и не вышел, чиновники нас не приглашают, бюджет не обсуждается. Сегодня с закрытыми глазами отдавать голос непонятно за что я не буду. Я считаю, что нужно призывать чиновников к ответственности. И мне очень жаль, что главы некоторых фракций не реагируют на это, закрывают на это глаза и хотят повторить голосование за бюджет в прошлом году. Мы на следующей неделе будем проводить заседание фракции и это обсуждать. Потому что у каждого депутата есть востребованные адреса, по которым избиратели просили помочь решить проблемы — дворы, дороги, площадки и т.д. И хочется, чтобы пожелания горожан учли в бюджете на следующий год. Каждый депутат нашей фракции звонит мне и об этом говорит. Пока навстречу нам никто не идет, никто не разговаривает об этом — ни чиновники, ни секретарь городского совета, — отметила Татьяна Домбровская.

Она добавила, что на предстоящей сессии намерена поднять вопрос о привлечении чиновников к ответственности за то, что они затягивают процесс рассмотрения и обсуждения бюджета, а также игнорируют депутатский корпус.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.