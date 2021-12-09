Врио директора Департамента ЖКХ Наталья Осецкая

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Соответствующая информация опубликована на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Отметим, что чиновникам Департамента удалось израсходовать всего 31,1% денег, предусмотренных на капитальные расходы — 108,8 миллиона из 350,2.

Например, на капитальные ремонты потратили 39,1 миллиона гривен из 266,6 — это 14,7% от суммы. При этом на ремонты объектов нежилого фонда было выделено почти 225 миллионов, однако Департамент использовал меньше 19 — 8,3%.

На проекты реконструкции и реставрации потратили около 8,5 миллиона гривен (77,3% от запланированных расходов).

В разрезе капитальных расходов лучше всего чиновники справились с закупкой оборудования и предметов долгосрочного употребления, освоив 92,6% от выделенной суммы.

Отметим, что деньги на текущие расходы использованы на 59%. Сюда входят зарплаты, командировки, оплата коммунальных услуг, а также других услуг, например, по уборке улиц, покосу газонов, уходу за зелеными зонами и т.д.

На последнее направление Департамент успел потратить 173,5 из 330 миллионов гривен (52,6%).

В целом, по состоянию на 3 декабря текущего года, Департамент ЖКХ не освоил больше половины от запланированных средств — 418 миллионов гривен.

Стоит отметить, что на сегодняшний день временно исполняющей обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета является Наталья Осецкая. Она ранее была начальником управления коммунального хозяйства, а должность в Департаменте ЖКХ заняла после отстранения Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей.

Ранее НикВести сообщали, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.