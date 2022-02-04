Благодаря Программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» на ремонт государственных дорог было направлено почти 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной государственной администрации.

Для сохранения обновленных дорог установлено пять WIM-систем, позволяющих взвешивать транспорт в движении. Кроме того, для разгрузки Николаева от большегрузного транспорта был сделан первый отрезок бетонной дороги в обход города.

В 2021 году стартовали работы по туристическому направлению «Николаевская Ривьера». Также продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры на въездах в Николаев. Отремонтированы автодороги – Т-15-13 «Нечаянное – Очаков», М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в черте города Николаева, Н-14 «Кропивницкий – Николаев» и Н-11 «Днепр – Николаев».

По информации Николаевской областной государственной администрации