Видеохостинг 4 февраля удалил или заблокировал ряд каналов, связанных с боевиками террористических группировок «ЛНР» та «ДНР».

Об этом пишет Зеркало недели.

Среди заблокированных каналы российских кафиров в Донецке «Мининфо ДНР» и «Народной милиции ДНР», главный ресурс оккупационной администрации России в Луганске – «Луганский информационный центр» и «ГТРК ЛНР».

При попытке найти эти каналы появляется надпись «Эта учетная запись заблокирована из-за нарушения правил сообщества».

Администраторы каналов уже возмутились «бесцеремонным» удалением каналов и заявили, что «причины такого шага непонятны».

Отметим, что утром 4 февраля стало известно, что YouTube заблокировал связанные с депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» каналы «Первый независимый» и UkrLive.

Российские оккупационные войска в течение минувших суток, 3 февраля, не открывали огонь по позициям Объединенных сил.