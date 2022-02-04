Российские оккупационные войска в течение минувших суток, 3 февраля, не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В течение прошедших суток, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.