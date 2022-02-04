Студенты Черноморского национального университета имени Петра Могилы специальности «Медицина» будут платить деньги за отработки пар, которые пропустили без уважительной причины.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в социальных сетях 3 февраля, пишут НикВести.
— В нашей «могилянке» есть медицинский институт, в нем учатся как украинские студенты, так и иностранцы. Это будущие врачи, они там учатся по разным направлениям. Если студент прогуливает пары или пропускает их без уважительных причин, то он ходит и пересдает их. Все было бы ничего, если бы это история или испанский язык. Но эти темы касаются важного – здоровья николаевцев, рассказал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что перечень платных услуг в высших медицинских учебных учреждениях предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №1138.
— То есть, студенты официально платят определенную сумму денег за час отработки. Он отдельно с преподавателем отрабатывает то, что пропустил, – добавил Александр Сенкевич.
Он также добавил, что «могилянка» разрабатывает соответствующее постановление, которым утвердят официальные суммы и опубликуют их на сайте.
— Сейчас в университете разрабатывают соответствующее положение, разработают официальные суммы – опубликуют их на сайте. Всё будет официально. Я попросил своих коллег, они просмотрели сайты разных университетов Украины. Например, Киевский медицинский университет или Харьковский медицинский, там также существует подобная практика, – рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что преподаватели филиала Киевского национального университета культуры и искусств незаконно требовали со студентов по 500 гривен за изготовление диплома об окончании вуза.
Студенты Черноморского национального университета имени Петра Могилы специальности «Медицина» будут платить деньги за отработки пар, которые пропустили без уважительной причины.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в социальных сетях 3 февраля, пишут НикВести.
— В нашей «могилянке» есть медицинский институт, в нем учатся как украинские студенты, так и иностранцы. Это будущие врачи, они там учатся по разным направлениям. Если студент прогуливает пары или пропускает их без уважительных причин, то он ходит и пересдает их. Все было бы ничего, если бы это история или испанский язык. Но эти темы касаются важного – здоровья николаевцев, рассказал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что перечень платных услуг в высших медицинских учебных учреждениях предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №1138.
— То есть, студенты официально платят определенную сумму денег за час отработки. Он отдельно с преподавателем отрабатывает то, что пропустил, – добавил Александр Сенкевич.
Он также добавил, что «могилянка» разрабатывает соответствующее постановление, которым утвердят официальные суммы и опубликуют их на сайте.
— Сейчас в университете разрабатывают соответствующее положение, разработают официальные суммы – опубликуют их на сайте. Всё будет официально. Я попросил своих коллег, они просмотрели сайты разных университетов Украины. Например, Киевский медицинский университет или Харьковский медицинский, там также существует подобная практика, – рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что преподаватели филиала Киевского национального университета культуры и искусств незаконно требовали со студентов по 500 гривен за изготовление диплома об окончании вуза.