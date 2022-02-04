Студенты Черноморского национального университета имени Петра Могилы специальности «Медицина» будут платить деньги за отработки пар, которые пропустили без уважительной причины.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в социальных сетях 3 февраля, пишут НикВести.

— В нашей «могилянке» есть медицинский институт, в нем учатся как украинские студенты, так и иностранцы. Это будущие врачи, они там учатся по разным направлениям. Если студент прогуливает пары или пропускает их без уважительных причин, то он ходит и пересдает их. Все было бы ничего, если бы это история или испанский язык. Но эти темы касаются важного – здоровья николаевцев, рассказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что перечень платных услуг в высших медицинских учебных учреждениях предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №1138.

— То есть, студенты официально платят определенную сумму денег за час отработки. Он отдельно с преподавателем отрабатывает то, что пропустил, – добавил Александр Сенкевич.

Он также добавил, что «могилянка» разрабатывает соответствующее постановление, которым утвердят официальные суммы и опубликуют их на сайте.

— Сейчас в университете разрабатывают соответствующее положение, разработают официальные суммы – опубликуют их на сайте. Всё будет официально. Я попросил своих коллег, они просмотрели сайты разных университетов Украины. Например, Киевский медицинский университет или Харьковский медицинский, там также существует подобная практика, – рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что преподаватели филиала Киевского национального университета культуры и искусств незаконно требовали со студентов по 500 гривен за изготовление диплома об окончании вуза.