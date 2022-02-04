В российском Канске гособвинение затребовало для десятиклассника Никиты Уварова и двух его знакомых приблизительно такого же возраста реальные сроки в 9, 6,5 и 6,4 лет по обвинению в терроризме. Дети якобы планировали уничтожить макет здания ФСБ в игре Minecraft.
Об этом пишет «Новая газета»
Делу дали ход еще летом два года назад, тогда российские спецслужбы задержали подростков Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева после того, как они разместили на правительственном здании в городе Канске Краснодарского края наклейки с призывом освободить политзаключенных. Во время допроса у них в мобильных телефонах нашли сообщения, в которых знакомые обсуждали идею с разрушением постройки, похожей на здание ФСБ, в игре Minecraft. Это и стало основой обвинений по статье об осуществления терроризма. Силовики также заявили, что дети интересовались процессом изготовления петард. Согласно версии следствия, это также якобы доказывает их виновность.
Мальчиков судит военный трибунал, их лишили права на присяжных, а суд наложил запрет на аудиозапись и присутствие слушателей в суде, сделав работу журналистов затруднительной.
— Всем подросткам инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Эта статья, 205.3, — до пожизненного взрослым, а подросткам светит максимум до 10 лет. Уголовное преследование по статье «Участие в террористическом сообществе» было прекращено до суда за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. Помимо этого, им вменяют три преступления по ч. 2 ст. 222.1 («Хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и четыре преступления по ч. 2 ст. 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» — тоже группой, по сговору), — отмечает обозреватель «Новой газеты».
— Надежд на снисхождение и милосердие военного трибунала исчезающе мало. В Канске есть воспитательная колония, но в ней если кто из ребят и останется, то только один. По существующей практике — друзей разделят. За последнее время Россия сделала все, чтобы детей за их треп в соцсетях, за «бомбические» шутки и опыты, какие делали во всех дворах СССР и кружках «Юный химик», не щадить. И все — по закону. Дать наказание ниже минимума (по этой статье 7,5 года) невозможно, как невозможен был для детей и суд присяжных. Доступ к нему детям прямо запретил Конституционный суд — из опасений жалости и милосердия, не иссякающих в народе, — заключают в «Новой».
Напомним, в РФ дали срок мужчине, пересказавшего политический анекдот.
В российском Канске гособвинение затребовало для десятиклассника Никиты Уварова и двух его знакомых приблизительно такого же возраста реальные сроки в 9, 6,5 и 6,4 лет по обвинению в терроризме. Дети якобы планировали уничтожить макет здания ФСБ в игре Minecraft.
Об этом пишет «Новая газета»
Делу дали ход еще летом два года назад, тогда российские спецслужбы задержали подростков Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева после того, как они разместили на правительственном здании в городе Канске Краснодарского края наклейки с призывом освободить политзаключенных. Во время допроса у них в мобильных телефонах нашли сообщения, в которых знакомые обсуждали идею с разрушением постройки, похожей на здание ФСБ, в игре Minecraft. Это и стало основой обвинений по статье об осуществления терроризма. Силовики также заявили, что дети интересовались процессом изготовления петард. Согласно версии следствия, это также якобы доказывает их виновность.
Мальчиков судит военный трибунал, их лишили права на присяжных, а суд наложил запрет на аудиозапись и присутствие слушателей в суде, сделав работу журналистов затруднительной.
— Всем подросткам инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Эта статья, 205.3, — до пожизненного взрослым, а подросткам светит максимум до 10 лет. Уголовное преследование по статье «Участие в террористическом сообществе» было прекращено до суда за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. Помимо этого, им вменяют три преступления по ч. 2 ст. 222.1 («Хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и четыре преступления по ч. 2 ст. 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» — тоже группой, по сговору), — отмечает обозреватель «Новой газеты».
— Надежд на снисхождение и милосердие военного трибунала исчезающе мало. В Канске есть воспитательная колония, но в ней если кто из ребят и останется, то только один. По существующей практике — друзей разделят. За последнее время Россия сделала все, чтобы детей за их треп в соцсетях, за «бомбические» шутки и опыты, какие делали во всех дворах СССР и кружках «Юный химик», не щадить. И все — по закону. Дать наказание ниже минимума (по этой статье 7,5 года) невозможно, как невозможен был для детей и суд присяжных. Доступ к нему детям прямо запретил Конституционный суд — из опасений жалости и милосердия, не иссякающих в народе, — заключают в «Новой».
Напомним, в РФ дали срок мужчине, пересказавшего политический анекдот.