В российском Канске гособвинение затребовало для десятиклассника Никиты Уварова и двух его знакомых приблизительно такого же возраста реальные сроки в 9, 6,5 и 6,4 лет по обвинению в терроризме. Дети якобы планировали уничтожить макет здания ФСБ в игре Minecraft.

Об этом пишет «Новая газета»

Делу дали ход еще летом два года назад, тогда российские спецслужбы задержали подростков Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева после того, как они разместили на правительственном здании в городе Канске Краснодарского края наклейки с призывом освободить политзаключенных. Во время допроса у них в мобильных телефонах нашли сообщения, в которых знакомые обсуждали идею с разрушением постройки, похожей на здание ФСБ, в игре Minecraft. Это и стало основой обвинений по статье об осуществления терроризма. Силовики также заявили, что дети интересовались процессом изготовления петард. Согласно версии следствия, это также якобы доказывает их виновность.

Мальчиков судит военный трибунал, их лишили права на присяжных, а суд наложил запрет на аудиозапись и присутствие слушателей в суде, сделав работу журналистов затруднительной.

— Всем подросткам инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Эта статья, 205.3, — до пожизненного взрослым, а подросткам светит максимум до 10 лет. Уголовное преследование по статье «Участие в террористическом сообществе» было прекращено до суда за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. Помимо этого, им вменяют три преступления по ч. 2 ст. 222.1 («Хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и четыре преступления по ч. 2 ст. 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» — тоже группой, по сговору), — отмечает обозреватель «Новой газеты».



При этом 14-летний на момент задержания Никита Уваров провел год в СИЗО, отвергнув все попытки ФСБшников принудить его к сотрудничеству и признанию. Другой ребенок также провел длительное время в изоляторе. Третий фигурант процесса, пока продолжалось дело, находился под домашним арестом.

