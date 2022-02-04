За прошлый год в Украине задокументировано 108 случаев преследования активистов.

Об этом говорится в мониторингово-аналитическом докладе Центра прав человека ZMINA.

Чаще всего преследуют активистов в Киеве: почти половина всех случаев за 2021 год – 50 – произошла именно в столице. Одесская, Харьковская и Луганская область также стали «лидерами» по количеству нападений – там произошло 10, 9 и 8 таких случаев соответственно. В Николаеве такое количество составило 3 случая.

— Как и в прошлые годы, в 2021 году чаще всего преследовали тех активистов, которые защищают права ЛГБТ (17 случаев), борются с коррупцией (16) и защищают окружающую среду (11). Но в этот раз противодействие незаконному строительству также стало самым рискованным видом активизма – 13 случаев, – отметила исследовательница Анастасия Москвичева.

Общественные активисты чаще всего сталкиваются с попытками устрашения – в прошлом году было зафиксировано 27 таких случаев. Также часто уничтожают или повреждают их имущество (24), а деятельность активистов пытаются прекратить физическими нападениями на них (20).

Напомним, что в Николаеве группа неизвестных напала на активиста партии Шария Игоря Карманова.