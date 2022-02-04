Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы судью Славянского городского районного суда Донецкой области.

Приговор был вынесен 4 февраля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судью разоблачили ранее на взятке в 6 тысяч гривен. Он взял ее от адвоката человека, на которого составили админпротокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишили права управлять транспортным средством.

Судью признали виновным по части 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Максимально судье грозило до 10 лет тюрьмы. Кроме этого, осужденного лишили права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда могут обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, накануне ВАКС вынес приговор двум бывшим судьям Голосеевского районного суда Киева, которых разоблачили на получении 8 тысяч долларов взятки за положительное решение гражданского дела. Одного отправили за решетку на 7 с половиной, другого — на 7 лет.