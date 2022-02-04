Прокуратура через суд требует от недобросовестного арендатора уплатить более 800 тысяч гривен за использование участка в центре Николаева.

Об этом пишет пресс-служба Окружной прокуратуры города.

В хозяйственный суд области направили иск в интересах государства в лице Николаевского горсовета в общество с ограниченной ответственностью. Речь идет о взыскании свыше 800 тысяч гривен за пользование земельным участком площадью 3136 квадратных метров в центре Николаева.

Основанием для предъявления иска стала неуплата ООО аренды участка коммунальной собственности в течение 2,5 лет. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о принудительном взыскании денег с должника в пользу территориального общества города. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее в бюджет Николаева вернули 3,7 миллиона гривен, которые предприниматель задолжал за пользование земельным участком.