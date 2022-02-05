Американское информагентство Bloomberg извинилось за то, что в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: «Россия вторглась на Украину».

Соответствующие сообщение опубликовано на сайте Bloomberg.

Обнаружив ошибку, издание тут же сняло сообщение и принесло свои извинения, объяснив, что изданием были заготовлены заголовки на разные варианты развития событий.

Один из таких заголовков, а именно «Россия вторглась на Украину» поставили ошибочно, о чем агентство «очень сожалеет».

Как сообщалось, немецкое издание опубликовало статью в которой говорится, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.