В Украину прибыл 8-й самолет с военно-технической помощью от США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

— В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует, — сказано в сообщении.

Напомним, 3 февраля в Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США.