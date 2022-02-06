В прошлом году правительство Таиланда отменило запрет на технический каннабис, в котором содержится не более 0,2% ТГК. Однако коммерческим учреждениям дали зелёный свет на переработку только стеблей, листьев, семян и корней растения.

Соцветия марихуаны остались вне закона, поэтому фермерам приходится их утилизировать, сообщает Bloomberg.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Таиланда предложит исключить марихуану из списка запрещённых наркотических средств. Если Отдел по борьбе с оборотом наркотиков и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул одобрят эту инициативу, то правительство легализует переработку и торговлю соцветиями каннабиса. Судя по всему, чиновники узаконят марихуану, в которой концентрация ТГК не превышает 0,2%.

Новость прокомментировал аналитик исследовательской компании Krungsri Research Чайват Соучароэнсук: «Указ предусматривает отмену запрета на продажу, покупку и употребление любых частей каннабиса. Однако курение марихуаны с высоким содержанием ТГК в рекреационных целях, скорее всего, останется под запретом. От легализации соцветий марихуаны больше всех выиграют производители косметики».

Заместитель генерального секретаря FDA Витид Сариддечайкул уверен, что реформа наркополитики принесёт пользу экономике. По его словам, после легализации соцветий каннабиса доход канна-предприятий существенно вырастет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в 2022 году может принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, инициированный Кабинетом Министров.