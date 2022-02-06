Сертификация газопровода «Северный поток-2» зависит от комплекса фактора, в том числе от геополитического. Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Конечно, «Северный поток-2» создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация — это бюрократический процесс, который реализует немецкий регулятор. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия, и наша задача — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса фактора, включая геополитический, — отметил Сергей Макогон.