Фото: Леонид Ивашов

Общероссийское офицерское собрание выдвинуло ультиматум нынешним властям России. Кадровые военные требуют от Владимира Путина уйти в отставку за подогревание кризиса на украинских границах.

Об этом пишет Znak.

Обращение опубликовано с подписью председателя собрания генерал-полковника Леонида Ивашова.

— От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике статьи 3 Конституции РФ (в ней среди прочего говорится о том, что никто не может узурпировать власть) и уйти в отставку. Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы, — сказано в обращении.

Авторы письма интересуются, как Россия пришла к нынешней точки существования, оказавшись в изоляции.

— А что сегодня угрожает существованию самой России и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо — страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы, — отмечают в Общероссийском офицерском собрании.

Офицеры настаивают, что внешняя политика России по отношению к Киеву несет угрозу существованию страны.

— Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с статьей 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, — акцентирует Леонид Ивашов.

В письме говорится, что непризнание аннексии Крыма в мире свидетельствует о «несостоятельности российской внешней политики и непривлекательности внутренней».

— Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны, — говорят военные.

В обращении подчеркивается, что военная авантюра против Украины выгодна лишь Кремлю, остальные же слои населения России сильно пострадают от открытой агрессии.

— По нашему мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем, — утверждают в офицерской организации.

Напомним, выдающиеся деятели России в разных сферах, от юристов до писателей, общим фронтом выступили против начала войны с Украиной. В рамках противодействия кремлевской риторике они создали миролюбивую петицию.