Сатирик Виктор Шендерович и поэт Дмитрий Быков

Выдающиеся деятели России в разных сферах, от юристов до писателей, общим фронтом выступили против начала войны с Украиной. В рамках противодействия кремлевской риторике они создали миролюбивую петицию.

С текстом обращения можно ознакомиться на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Люди с мировым именем пишут, что они стали «заложниками криминального авантюризма», который излучает внешняя политика путинского режима.

— Нужна ли россиянам такая политика? Хотят ли они войны, и готовы ли они нести на себе ее бремя? Давали ли они власти право на такую игру их судьбами? Но граждан России никто не спрашивает. Общественная дискуссия отсутствует. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену — цену огромную и кровавую – придется именно простым людям. Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти. Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике. Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Вы обманываете и используете людей, а мы говорим им правду, — сказано в обращении.

Авторы письма добавляют, что России ни в каком виде не выгодно столкновение с Украиной и Западом, а военные действия против НАТО станут лишь источником горя и многочисленных жертв.

— У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны. Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию. Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью, — говорят подписанты петиции.

Обращение поддержали правозащитники Лев Пономарев и Светлана Ганнушкина, политики Леонид Гозман и Андрей Нечаев, Борис Вишневский и Лев Шлосберг, писатели Виктор Шендерович и Виктор Юнак, историки Борис и Никита Соколовы, журналистки Зоя Светова и Татьяна Вольтская.

Ранее сообщалось, что писателя Виктора Шендеровича выдавили из России угрозой уголовного преследования.

Перед этим издание The Insider выпустило расследование о том, что отравители Навального охотились на поэта Дмитрия Быкова.