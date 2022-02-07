Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество в случае эскалации между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пишет LIGA.net.

Александр Лукашенко опасается, что Украина предпримет «очень серьезные акции» в направлении оккупированных Россией Донецка и Луганска.

— Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами, — заявил белорусский диктатор.

Владимир Соловьев уточнил у Александра Лукашенко, о каких ответных действиях со стороны Беларуси идет речь.

— Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов, — прим.) вместе с Россией. И электричество, — заявил президент страны.

Белорусский диктатор также грозится воевать вместе с Россией и «защищать себя», если Украина «начнет воевать» против РФ или Беларуси.

Пропагандист уточнил по поводу действий РФ и Беларуси в случае «нападения» Украины на Донбасс, на что диктатор сказал, что Беларусь поведет себя так же, как и РФ, и страны будут действовать совместно.

— Естественно! Слушайте, что мы тут, шутки шутим на южной границе сегодня? — добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.