Французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.

Слова Эммануэля Макрона цитирует Reuters.

Президент Франции предположил, что встреча с Путиным 7 февраля имела определенный прогресс.

— Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе, — ответил Эммануэль Макрон журналистам после ужина с Владимиром Путиным.

Путин, пишет агентство, заявил, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут разрядить кризис: «Ряд его идей, предложений, о которых, видимо, еще рано говорить, думаю, вполне могут стать основой наших будущих совместных шагов».

Эммануэль Макрон снова поговорит с Владимиром Путиным после встречи с украинским руководством.

При этом Эммануэль Макрон отметил, что независимость Украины, Молдовы и Беларуси, где Россия проводит военные учения, должна быть сохранена, и что он, в свою очередь, тоже уверен в прогрессе.

— Вместе... Я уверен, что мы достигнем результата, даже если это будет непросто, — ответил Эммануэль Макрон.

Владимир Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.