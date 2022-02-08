Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вражеского вторжения является противовоздушная оборона.

Об этом сказал в эфире программы «Свобода слова» министр обороны Алексей Резников.

В то же время он добавил, что, несмотря на это, высадка российских десантников будет невозможной. Алексей Резников напомнил, что у Украины есть те же комплексы противовоздушной обороны, что и РФ, которые стоят на вооружении соответствующих дивизионов. Но параллельно Россия увеличивает системы поражения, в том числе в оккупированном Крыму.

— В то же время сказать, что мы абсолютно защищены невозможно. Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем, — сказал министр.

Он добавил, что у Украины есть легкие комплексы, позволяющие в том числе сбивать воздушные цели, поэтому высадка российского десанта в Украине будет невозможна, а бомбардировка крылатыми ракетами со стороны РФ Резников считает нереалистичным сценарием, потому что «они мечтают, чтобы их здесь цветами встречали на улице».

Резников также заявил, что США разрешили странам Балтии передать Украине «очень интересные вещи», то «о чем мы давно мечтали, что давно просили, а нам когда-то сказали, что это невозможно».

— Поверьте, очень мощно себя сегодня чувствуют ВСУ, и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней, — добавил глава Минобороны.

Как сообщалось ранее, Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.