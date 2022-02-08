Посольство США в Киеве работает над планом возможного переезда в западные области Украины, если РФ все же решится на вторжение.

Об этом пишет издание Buzzfeed.

Собеседник СМИ утверждает, что окончательного решения сторона все еще не приняла, сейчас продолжаются переговоры.

— Посольство США в Киеве присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, активно обсуждается переезд куда-то на западную Украину, — пишет издание.

В Государственном департаменте США эту информацию пока никак не комментируют, утверждая, что «пока сообщить нечего». Посольство в Киеве тем временем работает в обычном режиме и предоставляет большую часть своих консульских услуг.

26 января посольство США в Украине впервые обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом немедленно покинуть территорию нашего государства из-за угрозы нападения России. Спустя сутки на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают настаивать на этом.

Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.