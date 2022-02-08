Александр Козленко приступил к выполнению обязанностей директора Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Известно, что Александр Козленко — уроженец Харьковской области. На должность его назначили в начале февраля. По данным сервиса мониторинга OpenDataBot, руководителя сменили в четверг, 3 февраля. Однако на сайте ведомства информация о нем появилась только в понедельник, 7 февраля.

На сайте ТУ ГБР указано, что Александр Козленко — кандидат юридических наук, защитил диссертацию по специальности: «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».

Также он награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел, а с 2015 по 2020 год работал в Нацполиции, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника отдела полиции. По результатам открытого конкурса в мае 2020 начал службу в Государственном бюро расследований.

По данным последнего опубликованного документа в том же 2020 году Александр Козленко занял должность заместителя начальника управления в ГБР. После увольнения из полиции он получил почти 120 тысяч гривен.

В обнародованной перед уходом декларации Александр Козленко указал квартиру, которой он и его семья владеют с 1994 года, дом в Харькове площадью 151 квадратный метр, гараж, баню и земельный участок, находящийся в собственности нового директора с 2017 года. Также в 2018 году жена Александра Козленко Юлия приобрела жилой дом и земельный участок в поселке Безлюдовка на Харьковщине. С 2014 года у супруги есть офис в Харькове, с 2009 года — гараж, с 2003 — квартира в Харькове и земельный участок в Золочеве.

Что касается транспорта, в распоряжении Александра Козленко с 2020 года находится Оpel Veсtra 2008 года выпуска. Он также задекларировал автомобили FIAT Doblo 2003 года выпуска и Lexus RX 350 2014 года выпуска, которые жена руководителя ГБР купила в 2019 году.

Кроме этого, на момент увольнения из Нацполиции Александр Козленко упомянул в декларации 89 тысяч гривен наличными, их хранит супруга Юлия. Более 27 тысяч гривен она дополнительно хранит на банковских счетах.

Напомним, ранее в ОГА объявили конкурс на должность руководителя Николаевского национального академического театра драмы и музыкальной комедии.