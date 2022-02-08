Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения остается «достаточно депрессивной».

При этом он назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке, пишет РБК-Украина.

— Мы видим военную агрессию на европейском континенте...Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы также работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не чертим границы танками в 21 веке, — отметил Александр Шалленберг.

Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.