Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения остается «достаточно депрессивной».
При этом он назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке, пишет РБК-Украина.
— Мы видим военную агрессию на европейском континенте...Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы также работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не чертим границы танками в 21 веке, — отметил Александр Шалленберг.
Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения остается «достаточно депрессивной».
При этом он назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке, пишет РБК-Украина.
— Мы видим военную агрессию на европейском континенте...Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы также работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не чертим границы танками в 21 веке, — отметил Александр Шалленберг.
Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.