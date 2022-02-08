Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, что в этом году на софинансирование проектов громад из областного бюджета выделили 13 миллионов гривен.

Это вдвое больше, чем в прошлом году, написала она на своей странице в Facebook.

— Мы каждый год предоставляем возможность решить их проблемы за счет финансовой поддержки из областного бюджета. Сейчас идет конкурс проектов и программ развития местного самоуправления. В этом году мы побили собственный рекорд — выделили 13 миллионов гривен. А это вдвое больше, чем в прошлом году. Это позволит увеличить количество проектов-победителей в 2022 году. Каждая громада, опираясь на мнения своих жителей, может подать социальный проект в областной совет и воплотить его в жизнь за счет софинансирования, — написала Анна Замазеева.

Она добавила, что в прошлом году конкурс выиграли 38 соцпроектов из 52 громад. На их реализацию из бюджета впервые за всю историю было выделено больше 6 миллионов гривен.

Сейчас органы местного самоуправления могут подготовить проекты и подать конкурсные заявки в областной совет до 4 марта. Размер софинансирования проектов (из местных бюджетов конкурсантов и взносов партнеров) составляет не менее 40% от его общей стоимости. Объем финансирования проектов-победителей из областного бюджета составляет до 500 тысяч гривен на один проект.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы, размещенные по ссылке. С решением можно ознакомиться здесь.

Подавать заявку в областной совет и пакет конкурсных документов по адресу: г. Николаев, ул. Адмиральская, 22, ІІІ этаж, каб.316.

Ранее Анна Замазеева обратилась к представителям территориальных громад с призывом активно участвовать в конкурсе соцпроектов, которые могут получить софинансирование из областного бюджета.