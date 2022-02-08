Отряд десантных кораблей Балтийского и Северного флотов после захода в Сирию 8 февраля вошли в Черное море.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Россия перебросила в Черное море десантные корабли Петр Моргунов, Георгий Победоносец, Минск, Оленегорский горняк, Королев и Калининград.

По данным BlackSeaNews, количество российских десантных кораблей на ходу в Черном море выросло вдвое — до 12. Как говорится в отчете организации, всего на начало февраля российская флотилия у берегов Украины вырастет до 18 боевых кораблей против восьми в декабре 2021 года.

По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, такое количество кораблей беспрецедентно. Даже в 2014 году во время операции по оккупации Крыма в Черном море было дополнительно максимум четыре десантных корабля.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные корабли завершили переход вокруг Европы и прибыли в восточный район Средиземного моря во время учений. В учениях должны принять участие 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов и 1 тысяча единиц военной техники, а также около 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.