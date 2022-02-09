Часть импортируемого сжиженного природного газа Япония готова перенаправить в страны Европейского союза, чтобы снизить угрозы для энергетической безопасности региона.

Об этом пишет Nikkei.Asia со ссылкой на заявление министра промышленности Японии Коити Хагиуды.

По данным Nikkei, Токио уже покрыло внутренние нужды по газу, поэтому теперь может помочь европейским партнерам, вставшим перед перспективой перебоев с российскими поставками топлива в случае обострения кризиса отношений между Киевом и Москвой.

— Правительство, вероятно, обратится к японским компаниям, участвующим в бизнесе СПГ, с просьбой о сотрудничестве, в то время как оно продолжает обсуждение объемов и сроков перенаправления СПГ в Европу, — предполагает информагентство.

Тем самым Япония выполняет просьбу о помощи, поступившую от Соединенных Штатов, чтобы обеспечить стабильный поток энергоресурсов в страны ЕС до конца холодного периода года.

Ранее в ЕС также заявляли, что Россия манипулирует газопроводами, используя их в качестве инструмента давления на западные демократии, силясь выторговать в обмен на газ «геополитической выгоды», пока цены на голубое топливо продолжают свой рост по всему миру.

Напомним, vинистр экономики ФРГ Роберт Габек считает целесообразным минимизировать зависимость от российского газа.