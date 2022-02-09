Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Кремле обидятся, если во время грядущей поездки в Москву министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес напомнят Владимиру Путину про риски попасть под санкции.

Об этом пишет Timpul со ссылкой на Reuters.

Российский дипломат призвал Великобританию отказаться от санкционной риторики, иначе переговоры будут короткими и закончатся ничем.

— Если они приедут в Россию, чтобы снова угрожать нам санкциями, то нет смысла: мы все читали, все видели, все слышали, все знаем. В таком случае диалог в Москве, вероятно, будет очень коротким, — озвучил угрозу Андрей Келин.

Представители Великобритании планируют приехать в Москву для обсуждения деэскалации на границах Украины, где Россия наростила значительные военные силы при поддержки бронетехники.

Ранее ряд западных государств и США пригрозили Владимиру Путину и его ближайшему окружению прямыми санкциями в случае нападения на территорию Украины.

Напомним, министр обороны Великобритании отправился в дипломатическое турне столицами Европы, чтобы найти помощь для Киева.