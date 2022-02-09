В пятницу, 11 февраля, в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в Харькове.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

— Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины ( Харьков, улица Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация), — говорится в сообщении.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Зеленский, может стать именно Харьков.