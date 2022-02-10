Против российского генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, раскритиковавшего приготовления российской армии к возможному нападению на Украину, выступили его знакомые из Общероссийского офицерского собрания.

Об этом пишет Znak.

В частности, против своего партнера по организации пошли писатель Александр Проханов (также состоящий в ООС), экс-полковник Владимир Квачков и генерал-лейтенант Тарас Исаков.

— То, что с ним случилось, это его обращение… просто у него не выдержали нервы. Мы находимся в очень мощном поле неврастеническом. И даже истерическом. Информационные пушки громят нашу психику беспощадно — и западные, и наши. Поэтому не все нервы выдерживают. Я думаю, что Леонид Григорьевич — один из тех людей, кто оказался атакованным этими ударами. Что касается меня самого, я считаю, что в предвоенных условиях (а Россия находится в предвоенных условиях, вне зависимости от того, будет эта война или нет) государственнику, коим я себя считаю, негоже предъявлять государству условия. Даже если они внутренне справедливые. Потому что в этих предвоенных часах и минутах решаются судьбы твоей родины и страны. Здесь нет места эмоциям, нужно подчинить себя глубинной государственной мобилизации, — комментировал Александр Проханов.

— Подобный текст не выносился на обсуждение Совета офицерского собрания, членом которого я сам являюсь. Говорить о том, что это мнение всего офицерского корпуса в запасе и в отставке, является не соответствующим действительности < ...> Я не думаю даже, что слово «агрессия» применимо в данном случае к Российской Федерации, — говорил отставной полковник-чекист, судимый за покушение на Анатолия Чубайса.

— Я, если честно, поддерживаю президента России. Я бы на месте Ивашова таких заявлений не делал. Мы в таких ситуациях должны всегда объединяться вокруг нашего верховного главнокомандующего и поддерживать его, потому что он — гарант Конституции. Как генерал-лейтенант я не поддерживаю это заявление и считаю, что это популизм, который ведет к расслоению общества. Мы все носим погоны и должны прежде всего защищать свое отечество. У нас достойный президент < ...> Наверное он пытается привлечь к себе внимание к своей персоне, это неправильно, не знаю, для чего это ему нужно, — раскритиковал Ивашова генерал-лейтенант РФ Тарас Исаков.