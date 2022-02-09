В Украину прибыл борт с военной помощью от Великобритании, официальных комментариев сторон о том, какую именно помощь получила наша страна, пока что нет.

Стрим из аэропорта ведет агентство Reuters.

Но судя по комментариям военных, речь идет о поддержке отрядов территориальной обороны.

7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. По их итогам стало известно: Украина ждет самолет с военной помощью Британии в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Зеленский, может стать именно Харьков.