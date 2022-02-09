Председатель Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло написал заявление об увольнении в отставку.

Соответствующее заявление уже поступило в Высший совет правосудия, пишет Судебно-юридическая газета.

В мае 2022 года Николаю Миняйло исполняется 65 лет, то есть он достигнет предельного возраста для осуществления правосудия.

Отметим, что после увольнения Николая Миняйло с должности судьи в судебной палате по уголовным делам Николаевского апелляционного суда останется всего 3 судьи.

Ранее апелляционный суд не захотел садить под домашний арест молодчиков, которые избили воина АТО в Николаеве.