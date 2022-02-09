Сотрудники КП «Николаевводоканал» продолжают отрезать водоснабжение злостным неплательщикам.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

На данный момент пользователи задолжали предприятию уже 118 миллионов гривен.

— С 24 января мы отключили уже 24 адреса. Заплатил полностью один должник, где-то половина обещает, другая половина не идет на контакт, — говорит начальница абонентского отдела «Николаевводоканала» Наталья Боровик.

Сегодня, 9 февраля, под отключение попало еще три дома в Корабельном районе. Жители одного из них по улице Космонавта Волкова не платили за водоснабжение больше 10 лет. За это время накопилось почти 20 тысяч гривен долга.

— Вчера перед нашим визитом мы их предупреждали, что приедем и будем отключать. К сожалению, никакой реакции не было, — доложила пресс-секретарь КП Ольга Сусленко.

Общий долг владельцев участка по улице Вольная составляет около 9 тысяч гривен. Никаких платежей не поступало с февраля 2020 года.

Жители дома по адресу проулок Коллективный задолжали аж 45 тысяч гривен и скрывались от контролеров.

— Их колодец был засыпан мусором, наверное, для того, чтобы наши специалисты не смогли отключить (воду, — прим.) Мы сделали все необходимые технические работы, чтобы они не смогли самовольно подключиться к воде, — добавила Ольга Сусленко.

Возобновить услугу можно будет только после погашения задолженности, а также оплаты трат на прекращение и повторное подключение водоснабжения.

— В планах у нас постоянно проводить отключение должников, потому что долги растут, нужно платить зарплату нашим работникам и платить за электроэнергию, — отмечает начальница абонентского отдела «Николаевводоканала» Наталья Боровик.

Ранее сообщалось, что сотрудники предприятия отключили от водоснабжения дом горожанина, который не платил предприятию с 2013 года.