В аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл самолет с помощью от США. Это второе воздушное судно за сутки, доставившее военные грузы в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексея Резникова.

— Сегодня «день открытых дверей» в аэропорту «Борисполь». Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я, — написал Алексей Резников.

Глава Минобороны добавил, что самолет доставил более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщалось, 9 февраля, девятый борт из США доставил в Киев амуницию весом свыше 80 тонн.