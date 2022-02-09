В Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

— 9-я птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь, — написал Алексей Резников.

По данным Алексея Резникова, борт из США доставил в Киев амуницию весом свыше 80 тонн, в частности речь идет о боевых патронах.

— Спасибо за последовательную поддержку по всем направлениям, — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, восьмой самолет с военной помощью от США был доставлен в Украину 5 февраля. На борту его находилось 86 тонн боеприпасов.