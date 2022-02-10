Венгрия не согласится с размещением у себя дополнительных войск НАТО. Страна выступает за диалог с Россией и против санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина.

Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла.

— Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны, — заявил он.

Вместе с тем Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Петер Сийярто настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза.

— Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают, — заявил он.

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