В России приговорили к реальному сроку в 5 лет заключения 16-летнего Никиту Уварова, который отказался сдавать своих товарищей. Троих детей обвиняли в подготовке подрыва здания ФСБ в компьютерном симуляторе строительства Minecraft.
Об этом пишет «Новая газета».
Из трех несовершеннолетних фигурантов уголовного дела (которых задержали в 14-летнем возрасте) Никита стал единственным, который получил тюремный срок, остальных детей освободили в суде, назначив условные сроки (3 и 4 года), так как они пошли на сотрудничество со следствием.
Мальчика взяли под стражу сразу после оглашения приговора. При этом гособвинение требовало для подростка еще более жестокого приговора в 9 лет.
Процесс над тройкой детей слушался военным трибуналом в закрытом режиме, на заседания не допускались слушатели и пресса, аудиозапись находилась под запретом. Всю информацию об этом деле общественность узнавала от родственников Никиты.
Основная статья, которая инкриминировалась подросткам, звучала так — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3 УК), также им приписали хранение листовок с призывами и самодельных петард.
«Русская служба Би-Би-Си» напоминает, что эксперты, привлеченные ФСБ к анализу переписки школьников, поставили им в вину обсуждение трудов Петра Кропоткина, творчества Курта Кубейна и песен Егора Летова.
Также один из главных свидетей по делу буквально выступал в роли провокатора для силовиков.
— Личность второго свидетеля еще более загадочная, но в конце 2020 года издание «МБХ-Медиа», впоследствии заблокированное в России, так как прокуратура сочла его связанным с организациями Михаила Ходорковского, признанными в России нежелательными, сообщило, что смогло пообщаться с этим свидетелем. По его словам, он познакомился с Никитой и его друзьями в интернете и состоял с ним в одном чате, где они обсуждали идеи анархизма. Спустя некоторое время подростка задержали сотрудники ФСБ и попросили написать в чат провокационный вопрос - кто из них расклеивал листовки в поддержку политзаключенных. Школьники ответили, что это были они. Дальше сотрудники ФСБ попросили его предложить им встречу, а он не смог им отказать, рассказывал этот свидетель. Именно на этой встрече и задержали всех участников чата. Свидетель выражал уверенность в том, что следствие настроено добиться для задержанных реального срока, — акцентирует BBC.
В России приговорили к реальному сроку в 5 лет заключения 16-летнего Никиту Уварова, который отказался сдавать своих товарищей. Троих детей обвиняли в подготовке подрыва здания ФСБ в компьютерном симуляторе строительства Minecraft.
Об этом пишет «Новая газета».
Из трех несовершеннолетних фигурантов уголовного дела (которых задержали в 14-летнем возрасте) Никита стал единственным, который получил тюремный срок, остальных детей освободили в суде, назначив условные сроки (3 и 4 года), так как они пошли на сотрудничество со следствием.
Мальчика взяли под стражу сразу после оглашения приговора. При этом гособвинение требовало для подростка еще более жестокого приговора в 9 лет.
Процесс над тройкой детей слушался военным трибуналом в закрытом режиме, на заседания не допускались слушатели и пресса, аудиозапись находилась под запретом. Всю информацию об этом деле общественность узнавала от родственников Никиты.
Основная статья, которая инкриминировалась подросткам, звучала так — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3 УК), также им приписали хранение листовок с призывами и самодельных петард.
«Русская служба Би-Би-Си» напоминает, что эксперты, привлеченные ФСБ к анализу переписки школьников, поставили им в вину обсуждение трудов Петра Кропоткина, творчества Курта Кубейна и песен Егора Летова.
Также один из главных свидетей по делу буквально выступал в роли провокатора для силовиков.
— Личность второго свидетеля еще более загадочная, но в конце 2020 года издание «МБХ-Медиа», впоследствии заблокированное в России, так как прокуратура сочла его связанным с организациями Михаила Ходорковского, признанными в России нежелательными, сообщило, что смогло пообщаться с этим свидетелем. По его словам, он познакомился с Никитой и его друзьями в интернете и состоял с ним в одном чате, где они обсуждали идеи анархизма. Спустя некоторое время подростка задержали сотрудники ФСБ и попросили написать в чат провокационный вопрос - кто из них расклеивал листовки в поддержку политзаключенных. Школьники ответили, что это были они. Дальше сотрудники ФСБ попросили его предложить им встречу, а он не смог им отказать, рассказывал этот свидетель. Именно на этой встрече и задержали всех участников чата. Свидетель выражал уверенность в том, что следствие настроено добиться для задержанных реального срока, — акцентирует BBC.