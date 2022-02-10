Никита Уваров с мамой накануне оглашения приговора.

В России приговорили к реальному сроку в 5 лет заключения 16-летнего Никиту Уварова, который отказался сдавать своих товарищей. Троих детей обвиняли в подготовке подрыва здания ФСБ в компьютерном симуляторе строительства Minecraft.

Об этом пишет «Новая газета».

Из трех несовершеннолетних фигурантов уголовного дела (которых задержали в 14-летнем возрасте) Никита стал единственным, который получил тюремный срок, остальных детей освободили в суде, назначив условные сроки (3 и 4 года), так как они пошли на сотрудничество со следствием.

Мальчика взяли под стражу сразу после оглашения приговора. При этом гособвинение требовало для подростка еще более жестокого приговора в 9 лет.

Процесс над тройкой детей слушался военным трибуналом в закрытом режиме, на заседания не допускались слушатели и пресса, аудиозапись находилась под запретом. Всю информацию об этом деле общественность узнавала от родственников Никиты.