Споуксмен Владимира Путина уверяет, что военные учения российских кораблей в Черном и Азовском морях якобы не помешают украинскому судоходству, хотя в ГПСУ утверждают обратное.
Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Россми.
— Все военные манёвры и передвижение российских кораблей в акватории Чёрного моря производится в соответствии с морским правом, — прокомментировал Дмитрий Песков.
Споуксмен Владимира Путина уверяет, что военные учения российских кораблей в Черном и Азовском морях якобы не помешают украинскому судоходству, хотя в ГПСУ утверждают обратное.
Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Россми.
— Все военные манёвры и передвижение российских кораблей в акватории Чёрного моря производится в соответствии с морским правом, — прокомментировал Дмитрий Песков.