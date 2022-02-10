Споуксмен Владимира Путина уверяет, что военные учения российских кораблей в Черном и Азовском морях якобы не помешают украинскому судоходству, хотя в ГПСУ утверждают обратное.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Россми.